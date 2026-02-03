Голяма новина за Лили Иванова

Примата на българската естрада Лили Иванова ще изнесе голям концерт на площад "Св. Александър Невски" в столицата на 2 септември 2026 г., разкриват от екипа на естрадната прима.

Най-голямото име в българската поп музика ще излезе на сцената с верния си симфоничен Grand LI Orchestra, но в разширен състав - 70 музиканти, селектирани специално за събитието и с диригент Константин Добройков. Примата ще изпълни най-големите си хитове и любими песни с нов аранжимент, както и изцяло нови хитове, събрани в незабравимо шоу под звездите от музикалния продуцент Ангел Дюлгеров.

На 24 май тази година Лили Иванова ще изнесе за втори път концерт в емблематичната парижка зала „Олипмия“ и започва турне из страната с концерти в 13 български града. Първата спирка е на 25 март в Благоевград, а последната в Пазарджик на 18 ноември.

