60 657 евро приходи у нас донесе Джейсън Стейтъм

Екшънът с Джейсън Стейтъм „Охранителят“ (Shelter) е привлякъл най-много зрители през изминалия уикенд, сочат обобщените данни от киносалоните. Историята за спасяването на момиче от морето, което поставя началото на поредица от събития в живота на героя, живеещ като отшелник, е гледана от 7 991 зрители, а приходите от билети възлизат на 60 657 евро.

На втора позиция остава „Аватар: Огън и пепел“, който навлиза във втория си месец по екраните и има две номинации за „Оскар 2006“. Сблъсъкът между Джей и Нейтири с агресивните На’ви е привлякъл общо 273 774 зрители, а приходите достигат 2 300 841 евро.

Третото място заема „Прислужницата“, създаден по романа на Фрида Макфадън. Разкриването на тайните на семейство, в което млада жена попада като домашна помощница, вече месец е по екраните и е гледано от 97 059 зрители, с приходи от 682 558 евро.

На четвърта позиция е анимацията „Зоотрополис 2“, която отбелязва два месеца и половина в кината. Новата порция приключения на полицейския екип от заек и лисица в търсене на изгубен квартал от животинския град е гледана от 220 125 зрители, а приходите са 1 551 831 евро.

Втората премиера от миналия уикенд – „SOS“ с Рейчъл Макадамс и Дилън О’Брайън в главните роли, е на пето място. Определян като приключение за публиката с обрати в сюжета до самия край, филмът вече има 3 697 зрители и 30 374 евро приходи.

Шестата позиция заема третата премиера от миналия петък – българският филм „3.0 килограма щастие“. Историята за възрастна жена, която забременява инвитро като сурогатна майка за дъщеря си, и всичко, което се случва около това, е гледана от 3 407 зрители и отчита 21 994 лева приходи.

На седмо място е финландската анимация „Снежната кралица“, която е във втората си седмица по екраните. Търсенето на Кай от приятелката му Герда из ледените земи на Севера е преживяно от 6 797 зрители, а приходите възлизат на 44 735 евро.

Осмата позиция заема българският „Един грам живот“, който вече три месеца е сред най-гледаните филми у нас. Споделените истории на наркозависими и техните семейства са привлекли 172 085 зрители, а приходите от билети са 1 117 616 евро.

На девето място е „90 минути до присъда“ с Крис Прат в главната роля. Срокът, в който детектив трябва да докаже невинността си по обвинение в убийство, е проследен от 9 163 зрители, а приходите достигат 74 498 евро.

Десетата позиция е за „Върховният Марти“, който има девет номинации за „Оскар 2026“. Търсенето на победа от тенисиста на маса Марти Маузер е гледано от 16 410 зрители, а приходите са 120 071 евро.

Извън първите десет най-гледани заглавия остава четвъртата премиера от миналия петък. Документалният филм „Мелания“, проследяващ живота на Мелания Тръмп, е гледан от 1 115 зрители и е реализирал 9 008 евро приходи. Петата премиера – японската анимация „Ангелско яйце“, посветена на сблъсъка между вярата и цинизма в опазването на едно яйце, е с 459 зрители и 3 628 евро приходи. Шестата премиера – „Магьосникът от Кремъл“, по едноименния роман на Джулиано да Емполи от 2022 г., за измисления герой Вадим, който през 90-те години се превръща във влиятелен служител в руското правителство, е гледана от 5 060 зрители и има 58 575 евро приходи, като значителна част от тях са от предпремиерните прожекции.

През изминалия уикенд, в който се сбогувахме с българския лев, кино са посетили 51 273 зрители. По същото време на миналата година филми са гледали 37 952 души.

