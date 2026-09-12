60 657 евро приходи у нас донесе Джейсън Стейтъм
Филмът с негово участие "Охранителят" е най-гледан в кино салоните
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Филмът с негово участие "Охранителят" е най-гледан в кино салоните
По време на снимки по Черноморието
Транспортерът в ново амплоа
Филмът "Две димящи дула" на Ричи даде тласък на звездната кариера на Стейтъм
Събитията в „Expendables: A Christmas Story“ ще се случват по Коледа
Мачовците обединяват сили в екшън комедията „The Man From Toronto“
Актьорът продължава да е любимец на феновете 20 години след дебюта си
"Механикът: Възкресение" е филмът, който Джейсън Стейтъм, Джесика Алба и Томи Лий Джоунс снимаха в началото на годината у нас в Киноцентъра в Бояна. Г...
Чинията става хеликоптерна площадка в лентата на "Механикът - възкресение" В края на август по световните кино салони е премиерата на филма "Механикъ...
Плеймейтката Ася Капчикова ще показва форми в "Смъртоносна надпревара 4". Тя е била одобрена за лентата с Джейсън Стейтъм, която се снима в България....
"Джейсън Стейтъм, още един приятел на България, на когото също благодарих, че ни подкрепя в усилията да промотираме България". Това написа във Фейсбук...
Джейсън Стейтъм снима от събота, Аджай Девган -седмици след него Двама супермачовци пристигат в София до дни. В петък каца Джейсън Стейтъм, чийто гер...
Роузи Хънтингтън-Уайтли мечтае да бъде с любимия си Джейсън Стейтъм. "Искам да създам семейство, независимо дали ще живея тук, в Америка, или в Англия...
Роузи Хънтингтън-Уайтли призна, че не спазва диети. Гаджето на Джейсън Стейтъм е един от топмоделите в света. "Опитвала съм да съблюдавам хранителен...
Роузи Хънигтън-Уайтли призна, че Джейсън Стейтъм я държи здраво стъпила на земята. "За мен е много ценно, че имам връзка с англичанин. Ние с Джейсън...
Джейсън Стейтъм и Роузи са заедно от четири години
София. До интересно заключение стигнаха феновете на "Славия" преди мача с "Ботев" (Пд). Привържениците оприличиха треньора си Милен Радуканов на звезд...
Варна. Холивудската звезда Джейсън Стейтъм претъпял тежък автомобилен инцидент докато снимали "Непобедимите 3" във Варна. Инцидентът бе описан като пр...
Нашествието на втория отбор на "Непобедимите 3", половинките на звездите, продължава. Долф Лундгрен се похвали в "Туитър", че събира сили в прегръдки...
Красивата Роузи дошла на крака при Транспортера и си го върнала обратно