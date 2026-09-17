Странно същество се мотае около Андрей Гюров

Случайно или не след последните скандални разкрития в държавата, същество с не съвсем установен пол се навърташе покрай кандидата за следващ президент Андрей Гюров в центъра на столицата днес, забелязаха репортери.

Оказа се, че това е Марин Асенов, набеден от някои сайтове за най-младия и амбициозен репортер в социалните мрежи.

Негова мечта е да се развива в сферата на журналистиката и някой ден да води централните новини, вероятно в някоя от големите телевизии.

Засега обаче се задоволява да споделя свои видеа и репортажи във всички социални мрежи.

Опитът за селфи на Марин с кандидат-президента завърши с изпускане на очилата му, а Гюров като един истински джентълмен се наведе да вдигне модния аксесоар.