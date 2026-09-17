Откриха неочаквани съкровища под пода на Бъкингамския дворец

Бъкингамският дворец се оказа не само кралска резиденция, но и огромна капсула на времето. По време на мащабния десетгодишен ремонт работници започнали да откриват под подовете, в стените и между старите инсталации предмети, останали там десетилетия - билет за вечер с карти от 1949 г., фишове за футболни залози, празна кутия от цигари, тежки работни ботуши и дори вестник от времето на кралица Виктория. Сред най-любопитните находки е и подробна инструкция от 1977 г., която указвала на персонала дори в коя посока Елизабет II трябва да обикаля гостите на дипломатически прием. Неочакваното откритие хвърля рядък поглед не толкова към официалния живот на монархията, колкото към хората, които са живели и работили зад стените на двореца.

Билет за шест пенса, замръзнал във времето

Една от най-очарователните находки е малък, някога бял билет за т.нар. whist drive - вечер с популярната британска игра на карти вист, организирана от социалния клуб на Кралския двор. Билетът струвал шест пенса и бил за 14 април 1949 г. Някой очевидно го е изгубил или захвърлил, а почти осем десетилетия по-късно работниците го намерили буквално вграден в парче строителен материал.

Историческият момент прави дребния предмет още по-интересен. През април 1949 г. Елизабет II все още е принцеса Елизабет. Тя е омъжена за принц Филип от по-малко от година и половина, а първият й син - днешният крал Чарлз III - е само на пет месеца. На британския престол тогава е баща й Джордж VI.

Самият билет няма особена материална стойност. Но именно такива дребни предмети разказват какъв е бил животът зад церемониалните зали - кралските служители не само са обслужвали официални приеми и държавни визити, но са имали свой социален клуб, събирали са се на карти и са водели съвсем обикновен живот зад фасадата на монархията.

Вестник от времето на кралица Виктория

Най-старият от откритите печатни материали отвежда още по-назад - в 1889 г. Работниците намерили част от вестник The Standard с театралната програма на лондонския Уест Енд. Официалният сайт на британското кралско семейство уточнява, че броят е от 27 ноември 1889 г.

Това е времето на кралица Виктория - повече от десетилетие преди края на нейното управление и 37 години преди раждането на Елизабет II. Хартията е преживяла смяната на шестима британски монарси, две световни войни и огромната трансформация на самия Лондон, преди отново да види дневна светлина.

Още един вестник разказва съвсем различна история. Сред находките има страници от Daily Express от 1 февруари 1966 г. със снимки и репортаж за затвора в Дърам, където са държани участници във Великата влакова кражба - един от най-прочутите криминални случаи във Великобритания през XX век.

Ботуши, цигари и футболни залози

Не всички находки са свързани с големи исторически събития. Точно обратното - някои от най-интересните са напълно всекидневни.

Под подовете били открити чифт силно износени черни ботуши с метални гвоздеи по подметките, празна кутия от цигари Silk Cut и неизползвани фишове за футболните залагания Littlewoods Pools от 1957 г.

Именно тези предмети дават най-живата картина на хората зад кралския блясък. Някой работник е оставил ботушите си. Някой служител вероятно е пушил по време на почивката си. Друг е обмислял какви резултати да отбележи във футболния фиш. После предметите са попаднали под пода и са останали там десетилетия.

Открити са още стара калаена халба, бутилка минерална вода Schweppes, дървена електрическа разпределителна кутия и избеляла кутия с шест коледни картички. Намерени са и декоративни керамични плочки Minton от камина, чийто дизайн е от средата на XIX век.

Кралицата трябва да върви по часовниковата стрелка

Вероятно най-забавният документ сред всички находки е машинописен сценарий за дипломатически прием на Елизабет II на 17 ноември 1977 г. - годината на сребърния й юбилей.

Това не е просто списък с гости. Документът съдържа почти режисьорски инструкции за начина, по който вечерта трябва да протече. На персонала било указано, че кралицата и останалите членове на кралското семейство трябва да се движат из балната зала „по часовниковата стрелка“.

На приема присъствали около 350 британски гости наред с представители на дипломатическия корпус. Служителите получавали инструкции да насърчават британците да разговарят с дипломатите, вместо да се събират само помежду си. Дрескодът бил бяла вратовръзка и ордени или национално облекло, а жените от кралското семейство носели тиари.

Дори напитките били разписани по минути. Гостите в Синята гостна, Държавната трапезария и Западната галерия трябвало да бъдат обслужени между 21:30 и 22:00 часа. В някои помещения пушенето било изрично забранено.

Така един забравен лист показва нещо, което посетителите на двореца почти никога не виждат - огромната машина от правила, персонал и точен график, необходима, за да изглежда един кралски прием безупречно естествен.

Ремонт за 369 млн. паунда

Всички тези находки излизат наяве заради най-мащабната модернизация на Бъкингамския дворец от десетилетия. Работата започна през април 2017 г. и трябва да приключи през 2027 г. Бюджетът на програмата е 369 млн. паунда, обикновено закръглян на около 370 млн.

Причината не е козметична. Когато проектът започва, голяма част от електрическите, отоплителните и водопроводните системи не са основно обновявани от 50-те години на миналия век. Старите кабели вече създавали реална опасност от пожар и токов удар, а част от тръбите носели риск от сериозни течове и повреди.

Самият мащаб на двореца обяснява защо ремонтът продължава цяло десетилетие. Бъкингамският дворец има 775 помещения, 1514 врати, 760 прозореца, около 100 мили електрически кабели, 20 мили отоплителни тръби, 6500 контакта и приблизително 5000 осветителни тела.

Особено спешна е била подмяната на старите кабели с изолация от вулканизиран каучук. Около 1,2 мили - почти 2 километра - от тази остаряла инсталация са били открити и отстранени като приоритет заради опасността от пожар.

Дворецът ще остане дворец, но няма да бъде домът на краля

Ремонтът вече наближава финалната си година. Само през финансовата 2025-2026 г. британското кралско домакинство е насочило десетки милиони паунди към съхраняването и модернизацията на кралските дворци, а правителството е определило финансирането за последната година на проекта.

Има и любопитна промяна в бъдещето на сградата. След приключването на ремонта крал Чарлз III и кралица Камила не планират да превърнат Бъкингамския дворец в своя постоянна лична резиденция. Според Кралското домакинство той ще остане церемониалният център на британската монархия, основно работно място и национален исторически обект с повече възможности за достъп на посетители.

Така ремонтът, започнал заради опасни кабели и остарели тръби, неочаквано разкрива друга история. Под паркета и зад стените не са намерени корони, диаманти или тайни кралски съкровища. Оказва се нещо може би още по-интересно - малките следи на хората, които повече от век са работили в една от най-прочутите сгради на света.

Един билет за шест пенса, чифт захвърлени ботуши, футболен фиш и пожълтял вестник се оказаха достатъчни, за да отворят прозорец към онзи Бъкингамски дворец, който официалните портрети никога не показват.