Звездите на Hell’s Kitchen превземат Орешак с вкусно шоу

Орешак ще се превърне в истинска кулинарна сцена на 18 септември, когато звездите на Hell’s Kitchen Никола Симеонов, Нора Недкова и Тоби Димова ще готвят на живо като част от националния фестивал „Вкусовете на България“. Гостуването е в рамките на Българския фестивал на сливата и ще събере на едно място модерната кухня, старите рецепти и характерните вкусове на Троянския край. Най-хубавото за посетителите е, че няма само да гледат - приготвените ястия ще могат да бъдат опитани безплатно до изчерпване на количествата.

Модерна кухня среща старите рецепти

Кулинарната програма започва в 18:00 часа. Идеята е известните лица от Hell’s Kitchen да покажат съвременен прочит на българската кухня, докато паралелно с това се пази връзката с местните традиции.

Специален гост ще бъде етнографът Силвия Янева, която ще представи стари рецепти от региона и ще разкаже за обичаите, свързани с храната и бита. Именно издирването и съхраняването на подобни рецепти е сред основните каузи на „Вкусовете на България“.

Зад всяко традиционно ястие стои повече от технология за приготвяне - има история за семейството, поминъка, продуктите на региона и начина, по който поколения българи са живели и са подреждали трапезата си.

Сливата е голямата звезда на празника

Гостуването на „Вкусовете на България“ идва съвсем естествено именно в Орешак. Българският фестивал на сливата е един от най-разпознаваемите празници на Троянския край и всяка година събира местна кухня, фолклор, занаяти, обичаи и, разбира се, продуктите от сливи, които са се превърнали в символ на региона.

Още в първия фестивален ден ще бъде спазена традицията с паленето на казана по орешашки. Предвидени са изпълнения на Родопска група гайдари със солист Тодор Бечев, както и конкурс за най-добра орешашка сливова ракия.

Вечерта ще завърши с концерт на група ETNOTIX.

Храната като причина да пътуваш из България

„Вкусовете на България“ пътува из страната с идеята да показва различните региони чрез техните ястия, продукти и кулинарни традиции. Амбицията е старите рецепти да не останат само в тетрадките на бабите, а да бъдат съхранени и предадени на следващите поколения.

Другата голяма цел е българската кухня да се превърне в по-силен двигател на гастрономическия туризъм - туристът да има още една причина да посети дадено място не само заради природата и забележителностите, но и заради храната, която може да опита единствено там.

Българският фестивал на сливата ще продължи и на 19 и 20 септември с фолклорни концерти, гайдарски изпълнения, традиционни конкурси, музикална програма и различни забавления за гостите.

Така на 18 септември Орешак ще предложи своеобразна среща между две Българии - онази на старите рецепти и казана със сливова ракия и другата, в която популярни телевизионни готвачи превръщат традицията в модерно кулинарно шоу.