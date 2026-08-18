„Варненско лято“ на 100: Общината валидира специална пощенска марка

Международният музикален фестивал „Варненско лято“ получи признание за своята 100-годишнина. Основан е през 1926 година като „Варненски музикални тържества“ от Добри Христов и Панчо Владигеров, това го прави най-старият фестивал в България. На церемонията по валидирането присъстваха кметът Благомир Коцев, артистичният директор на фестивала маестро Марио Хосен и Веселина Комитова, ръководител на направление в „Български пощи“ – Варна, именно Коцев и Комитова поставиха специалния печат.

Визията зад марката

Пощенската марка, както и цялото пощенско изделие, е дело на художничката Мая Стайкова. Стойността е 1,15 евроцента и са отпечатани 6000 броя от марката, която от днес вече може да бъде намерена в пощенските станции. Десислава Георгиева, началник отдел „Фестивали и проекти“ в община Варна, коментира:

„Марката е изключително красива и в нея е имплементирана визията на фестивала и смятам, че тя е един чудесен елемент от цялата празнична атмосфера и годината, в която отбелязваме тези феноменални 100 години. Тя е в тираж 6 000 броя. В момента ще има един изнесен щанд на български пощи, където всеки желаещ ще може да си закупи марката. Тя струва 1,15 евро.“

През следващите три дни само в централна поща във Варна марката ще се продава върху плик със специален печат, който я волидира и повишава филателната ѝ стойност. На 6 септември във Варна ще гостува Берлинската филхармония. Юбилейното издание на фестивала ще бъде закрито с концерт на симфоничния оркестър на BBC – Лондон, който ще гостува за пръв път в тази част на Европа. По случай 100-годишнината бе издаден и юбилеен диск с изпълнение на симфоничния оркестър на Варненската опера. Той стана факт благодарение на общината и Театрално-музикалния продуцентски център в града.