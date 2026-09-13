„Варненско лято“ на 100: Общината валидира специална пощенска марка
Марката е в тираж 6000 броя и струва 1,15 евро
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Марката е в тираж 6000 броя и струва 1,15 евро
Вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел валидира юбилейната марка
Валидираха и юбилеен пощенски блок с марка, първодневен плик и печат, посветени на годишнината...
Пощенска марка, посветена на 50-годшнината от създаването на пернишкия маскараден фестивала „Сурва" беше валидирана в Перник. Пощенското филателно изд...
Певецът Емил Димитров, известен с таланта си по цял свят, щеше да навърши 75 години днес. Талантливият българин, който ще остане завинаги в сърцата н...
София. Пощенска марка на тема "170 години на българската журналистика" бе валидирана днес. Главния изпълнителен директор на "Български пощи" ЕАД Вален...
София. Вече е в обръщение пощенската марка "Футбол 2014". Днес министрите на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов и на...
София. 40-годишнината от пуска на първи блок на АЕЦ "Козлодуй" бе отбелязана с юбилейна пощенска марка. Печатът за валидирането й беше поставен от мин...
Не ни достигат по 7-8 локомотива на ден за пътническите превози. Това заяви изпълнителният директор на "Холдинг БДЖ" Християн Кръстев пред БНТ. В прог...
София. Пощенска марка по повод 65-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Република България и Китайската народна република бе...
София. Пощенска марка, посветена на ХХІІ Зимни олимпийски игри в Сочи 2014, бе валидiрана днес в Музея на съобщенията. Първи печат положиха министърът...
Варна. На връх Гергьовден и празника на българската войнска чест Военноморският музей във Варна пусна в обръщение нова пощенска марка, посветена на...