Нова карта на България от 2027 г.

България ще има ново райониране от 1 януари 2027 г. Шестте досегашни района за планиране ще бъдат обединени в четири – Северен, Източен, Южен и Столичен.

Промяната обаче няма да означава ново административно деление на страната. Всичките 28 области и общините в тях запазват своите граници. Ще се промени единствено начинът, по който областите се групират в по-големи територии за статистика, регионално планиране и прилагане на интегрирания териториален подход.

Причината е новата европейска статистическа класификация NUTS, която ще се прилага от началото на 2027 г. Тя има за цел да осигури съпоставимост на регионалните данни между държавите членки.

Как ще изглежда новата карта

Северният район ще бъде най-големият по брой области. В него ще влязат Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра.

Източният район ще обхваща Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол.

Южният район ще включва София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

Столичният район ще бъде съставен само от територията на Столична община. Така София-град ще бъде отделена от София-област и от останалата част на досегашния Югозападен район.

С новото райониране сегашните Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен и Югозападен район вече няма да бъдат действащите райони от ниво NUTS 2.

София става самостоятелен район

Промяната ще се отрази и на начина, по който се планира развитието на отделните територии.

За Северния, Източния и Южния район ще бъдат изготвяни интегрирани териториални стратегии за развитие. В тях ще бъдат определяни средносрочните цели и приоритети за съответните райони.

За Столичния район ще се прилага различен модел. Планът за интегрирано развитие на Столична община ще изпълнява и функциите на интегрирана териториална стратегия за района.

Това се дължи на факта, че Столичният район ще съвпада едновременно с територията на Столична община и с региона от ниво NUTS 2.

И регионалните съвети стават четири

Промяната ще засегне и регионалните съвети за развитие. Вместо досегашните шест ще бъдат създадени четири съвета, съответстващи на новите райони за планиране.

За Северния, Източния и Южния район съветите ще участват в разработването и одобряването на интегрираните териториални стратегии.

Един район NUTS 1 за цяла България

Промяната няма да бъде само на второ ниво. В момента страната е разделена на два района от ниво NUTS 1. От 1 януари 2027 г. те ще бъдат обединени в един район NUTS 1, който ще обхваща цялата територия на България.

Така статистическата структура на страната ще бъде променена както на ниво NUTS 1, така и на ниво NUTS 2, без това да засяга административното устройство.

Според Министерството на регионалното развитие и благоустройството целта е българската нормативна уредба да бъде приведена в съответствие с новата европейска класификация и системата за регионално планиране да бъде адаптирана към новото райониране.

Важно е да се уточни, че няма да се създават нови области, няма да се закриват общини и няма да се променят административните граници. Променя се единствено статистическото и плановото групиране на териториите.