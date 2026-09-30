Внезапно почина голяма фигура от соца и НРБ

На 71-годишна възраст внезапно ни напусна Тонко Фотев - една от знаковите личности на Бургас, която ще остави трайна диря от спомени у няколко поколения бургазлии. По-възрастните знаят, че Фотев бе незаобиколим фактор в системата на МВР до края на тоталитарния режим и в първите години на демокрацията, докъм 2007 г. той беше най-важната фигура в обществено-политическия живот на общината - макар и в сянка. През последните две десетилетия бе почетен консул на Руската федерация. Коректен с партньорите, внимателен с опонентите, перфектен в усложнените дипломатически отношения, предаде Флагман.

По този тъжен повод кметът Димитър Николов изказа своите съболезнования:

„С тъга приемаме вестта за кончината на Тонко Фотев. В продължение на години той беше част от обществения живот на Бургас и изпълняваше своята мисия като Почетен консул на Руската федерация в нашия град. Ще го запомним с активното му присъствие в обществения и културния живот на Бургас. Изказвам своите съболезнования на неговото семейство и близките му“.

Тонко Фотев бе отличен с почетен знак от Н.Пр. Юрий Исаков за 60-годишния си юбилей

Тонко Фотев беше Почетен консул на Руската федерация с консулски окръг Бургас и Бургаска област. В тази си роля той участваше в официални и обществени събития и инициативи и в развитието на проекти в областта на културата и международното сътрудничество.

Министерството на извънредните ситуации на Русия награди с орден почетния консул в Бургас Тонко Фотев

Роден е на 10 октомври 1955 година в село Факия, Бургаски окръг. Началното си и основно образование получава в село Горно Ябълково, 140-то Основно училище в град София и Основно училище „Атанас Манчев” град Бургас. Средното си образование завършва в Техникума по морски и океански риболов в град Бургас.

От 1974 г. до 1975 г. завършва НШЗО „Христо Ботев” в град Плевен.

От 1975 г. до 1976 г. служи като помощник-командир на взвод в 103-ти МСП в град Ардино.

От 1977 г. до 1979 г. е назначен като командир на взвод в РУ МВР в Нефтохимически комбинат в град Бургас.

От 1979 г. до 1983 г. учи в в Специален факултет в Академия на МВР СССР в град Москва.

От 1983 г. до 1987 г. Работи като замаместник началник на РУ МВР Созопол. От 1986 г. е приет като задочен аспирант Академия на МВР СССР в град Москва.

От 1987 г. до 1989 г. завършва Академията за ръководни кадри на МВР СССР в град Москва.

От 1989 г. до 1990 г. работи като Началник на информационно-аналитическо отделение на Областно управление МВР в град Бургас.

От 1990 г. до 1997 г. е назначен като Началник сектор и Началник направление на ОДП на МВР в град Бургас.

От 1997 г. се пенсионира.

От 1997 г. до 2000 г. – Адмистративен директор на фирма „Эксим” АД.

От 2003 г. до 2003 г. – Представител на застрахователната компания „ASITO” за България.

От 2003 г. – Управител на фирма, извършваща стоков контрол „Евроконтроли„ ЕООД.

От 2004 г. – Почетен консул на Руската Федерация в град Бургас. С цел популяризиране на руската куртура ежегодно провежда „Дни на руската култура в гр.ад Бургас”. Пред бургаската публика концерти изнесоха Ансамбълът на „Червената армия – Александров”, Централен ансамбъл на МВР на Русия, Ансамбъл „Казачья вольница”, народен артист на Русия Йосиф Кобзон, Людмила Николаева. Ежегодно се провеждат и „Дни на руското кино”, в които се показва както съветски, така и съвременни руски филми.