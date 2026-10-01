Зам.-министър Пеловска: ИИ може да даде решения за развитие на строителството и инфраструктурата

„Изкуственият интелект няма да замени инженера, архитекта или експерта, но може да усили способността ни да вземаме по-бързи, по-обосновани и по-прозрачни решения.“

Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Павлета Пеловска. Тя участва в Национален форум „Да строиш с изкуствен интелект – от кампуса до умния град“, организиран от Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Пред участниците във форума тя изтъкна, че изкуственият интелект вече е част от строителството и инфраструктурата, и „въпросът пред сектора не е дали ще го използваме, а как ще превърнем технологичните възможности в реално по-добри решения.“

Според нея особено важно предимство на технологиите е възможността да се използват не само за анализ, установяване на процеси и прогнозиране на риска, но и за предприемане на превантивни действия в редица сфери на живота, в това число и в строителството, и развитието на ВиК и пътната инфраструктура. Това именно ще промени начина, по който се планират и управляват инфраструктурните системи, стана ясно от думите на заместник-министъра.

„Вместо да се търси единствено какво вече се е случило, анализът може да помогне да се отговори на въпросите какво вероятно ще се случи и какво може да бъде направено предварително“, подчерта още тя.

Пред студентите и представителите на академичните среди архитект Пеловска изтъкна, че въпреки навлизането на тези технологии човешкият фактор остава определящ: „AI предлага, но човекът решава и човекът остава отговорен.“

„Съществената промяна не е в това изкуственият интелект да „строи вместо нас“, а да ни даде възможност да виждаме проблема преди той да се е превърнал в авария, да моделираме последствията преди вземането на решение и да инвестираме преди цената на бездействието да стане по-висока от цената на решението“, заключи заместник-министърът.