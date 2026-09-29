Пълен обрат с личните карти! Влизат в телефона

България прави решителна стъпка към пълното дигитализиране на обществения и икономическия живот. Министерският съвет прие ключово решение за изграждане на Европейски портфейл за цифрова самоличност. С този ход страната ни започва техническата и организационна подготовка за внедряването на новата европейска рамка, която ще промени начина, по който гражданите и бизнесът се идентифицират и ползват електронни услуги.

Какво представлява и кога влиза в сила

Европейският портфейл за цифрова самоличност е специализирано приложение за мобилни телефони. Според европейския регламент eIDAS 2.0, всички държави членки на ЕС са длъжни да предоставят на своите граждани и жители безплатен дигитален портфейл до края на 2026 година.

Според решението на правителството, у нас министърът на иновациите и дигиталната трансформация поема управлението и техническото въвеждане на платформата. До края на настоящата година трябва да бъдат изградени националната доверителна инфраструктура, механизмите за трансгранично ползване и националната схема за сертифициране.

Как ще се използва приложението

Дигиталният портфейл ще действа като сигурен виртуален сейф за лични документи. В него гражданите ще могат да съхраняват дигитални копия на своята лична карта, шофьорска книжка, дипломи, банкови сметки, електронни рецепти и договори.

Чрез него потребителите ще могат:

Да се идентифицират сигурно пред държавни институции, общини, банки, телекоми и застрахователи в цяла Европа.

Да подписват документи с квалифициран електронен подпис (КЕП) директно от мобилното си устройство.

Да наемат автомобили, да откриват банкови сметки или да се записват в университети в държави от ЕС без разпечатки, нотариални заверки и физическо присъствие.

Да контролират какви данни споделят. Например, ако онлайн услуга изисква потвърждение на възраст, потребителят ще може да удостовери, че има навършени 18 години, без да разкрива датата си на раждане, ЕГН или адреса си.

Приложението ще се интегрира с националните средства за електронна идентификация, хоризонталната система за електронна автентикация, доставчиците на удостоверителни услуги и бизнеса.

Задължителен ли е новият портфейл

Използването на Европейския портфейл за цифрова самоличност е изцяло доброволно за гражданите. Никой няма да бъде принуждаван да инсталира приложението или да се разделя с традиционните хартиени и пластмасови лични документи. Хартиеният и физическият документ за самоличност запазват своята пълна правна сила.

За публичния сектор, големите цифрови платформи и редица частни доставчици на услуги (като банки и комунални дружества) обаче приемането на портфейла ще бъде задължително.

Прозрачност и контрол

Правителственото решение регламентира стриктно функционалното разделение между възлагането и финансирането на портфейла, надзорните функции и сертифицирането. Това ще гарантира пълна прозрачност, независимост при изпълнението на различните правомощия и защита срещу потенциален конфликт на интереси.