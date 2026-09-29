Братът на Маргарита Хранова оцеля в ужас в столицата

Братът на Маргарита Хранова - Георги Хранов, е шофьорът на колата, която беше затисната от автобус на градския транспорт и тежкотоварен автомобил на столичния булевард "Академик Иван Евстратиев Гешов", заради която се образува голямо задръстване в района.

Катастрофата стана днес преди обяд срещу Центъра по хигиена в посока бул. "България". Сериозно пострадали при инцидента нямаше.

"На светофара на "Гешов" и "Урвич", аз бях зад рейс номер 74. Пред рейса имаше също много коли. Той не можа да спре на самата спирка. Малко преди това спря. Бях дал мигач, но още от началото, защото от другата лента - също коли, две ленти. И в момента, в който се изравних вече с рейса, от лявата страна камионът ме сплеска и ме заби в рейса. И тотална щета", разказа Георги Хранов, цитиран от Bulgaria ON AIR.

По информация на телевизията при катастрофата двама мъже са били силно уплашени и са получили нужда от медицински преглед. От Спешната помощ са уточнили, че единият мъж е бил с високо кръвно заради силната уплаха, а другият е получил нервна криза.

Два екипа на Спешна помощ са пристигнали на място и са прегледали двамата мъже. И двамата са отказали хоспитализация.

Тестовете за алкохол и наркотици на шофьорите са отрицателни. Най-сериозни са щетите по лекия автомобил.

Междувременно по булеварда стана и верижна катастрофа с няколко автомобила, която допълнително усложни трафика.

Продължава изясняването на всички причини за двата инцидента.