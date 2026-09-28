Сирените в София ще завият! Ето кога

Жителите и гостите на София да не се притесняват, ако чуят сирените в столицата на 1 октомври. Тогава ще бъде извършен тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението.

Сирените ще бъдат задействани в 11:00 часа, съобщиха от Столичната община.

Тестът се провежда по указания на Министерството на вътрешните работи и има за цел да бъде проверена техническата готовност и работата на системата.

При задействането на сирените гражданите не трябва да предприемат никакви действия, тъй като става въпрос единствено за проверка. От Общината уверяват, че няма причина за тревога.

Необходимата организация вече е създадена. Уведомени са районните администрации, детските градини, училищата и останалите институции на територията на София.

Предварителното съобщаване на теста има за цел хората да бъдат информирани и да не се създава излишно напрежение при включването на сирените.

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението беше тествана и миналата година на 1 октомври, когато паралелно беше проверена и системата BG-Alert.