Важна промяна за водата! Край на хартиената фактура

Още един месец имат жителите на София, за да заявят, че искат да получават хартиена фактура за водата. След 19 октомври „Софийска вода“ ще издава фактури по електронен път, освен ако клиентът изрично не е поискал хартиен вариант.

Промяната е заложена в новите Общи условия на дружеството, одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране.

„Най-лесният начин да заявите желанието си, ако до момента не сте го направили, е чрез регистрация на сайта на „Софийска вода“ или чрез мобилното приложение. Има и други възможности за подаване на заявление“, обясни Лили Дакова, старши мениджър в компанията.

Клиентите, които вече получават електронни фактури, не трябва да подават ново заявление. В момента около половината от потребителите на „Софийска вода“ вече са преминали към електронния вариант.

Според компанията промяната има и екологичен ефект. „Само с тези 50% ние спасяваме около една гора – около 1000 дървета годишно“, посочи Дакова. По думите й спестената енергия от производството на хартията е достатъчна за захранването на около 12 домакинства за година.

В момента средно около 100 души седмично подават заявления, че желаят да продължат да получават хартиените си фактури.

Сред клиентите обаче има и такива, които предпочитат традиционния вариант.

„По-скоро хартиено предпочитам. Обичам всичко да ми е изрядно и да си го пазя. На хартия е по-добре – черно на бяло“, коментира Данаил.

Повечето потребители, с които екип на БНТ разговаря, предпочитат електронната фактура. Като предимства те посочват, че документите не се губят, достъпни са по всяко време и могат да бъдат преглеждани години назад.

Важно е клиентите да знаят, че ако не заявят изрично какъв вид фактура желаят, след 19 октомври няма да получават фактура по пощата.

При регистрация в сайта на „Софийска вода“ потребителите могат да имат достъп до фактурите си за последните 36 месеца.

„И след този срок даваме възможност да се попълни заявление и да се заяви желанието, така че процесът не спира“, уточни Лили Дакова.

Към електронните фактури вече са преминали и редица доставчици на електроенергия и телекомуникационни услуги.