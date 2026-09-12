Манолова хвана Петков натясно. Голямо разкритие за газа
Показа фактура на Газпром за юли 2022 г., плащаме 30% повече заради четворната коалиция
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Показа фактура на Газпром за юли 2022 г., плащаме 30% повече заради четворната коалиция
Ето в какви случаи важи данъчното облекчение
На границата ни с Гърция вече се изисква и фактура за направен PCR тест
От началото на май клиентите на Мтел ще получават фактура с по-подробна информация и обновен дизайн, съобщиха Елина Петрова, мениджър "Управление на к...
Хасково. „Ало, имате неплатен ток!". Това е най-новата схема, по която действат телефонните измамници, предупредиха от EVN. Вече има засечени опит...
Сметките за септември могат да изненадат клиентите, но това ще е само веднъж, уверява монополистът
София. Средната сметка за ток в Западна България за месец август е с 9% по-ниска от тази за същия месец на миналата година. Това показват данни на ЧЕЗ...