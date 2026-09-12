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Мтел с нова фактура

Мтел с нова фактура

От началото на май клиентите на Мтел ще получават фактура с по-подробна информация и обновен дизайн, съобщиха Елина Петрова, мениджър "Управление на к...

08 април | 19:03
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