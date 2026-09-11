Ваня Григорова: Интересът на големите пари изяжда пространството за живот на хората
Кандидатът за кмет разговаря с инициативни комитети срещу презастрояването в “Овча купел”
Карадайъ каза какво става, когато някой лепи етикети на ДПС
Бъдещето е на младите, заяви кандидатът за кмет на Кърджали Ерол Мюмюн
Терзиев: София има огромен потенциал като туристически център и ние ще го развием
София трябва да има наложен бранд, за привлича повече хора, каза кандидатът за кмет
Хекимян: Инициираме диалог за eлектронно строително разрешително
Важна стъпка за прозрачност и борба с корупцията
Хекимян с нова стратегия, заговори за заместник-кметове
По думите му всяка нанесена щета в общината ще носи отговорност на извършителя
Ваня Григорова поряза Терзиев и Хекимян, какви са мотивите й
Васил Терзиев и Антон Хекимян са в управление заедно – искат или не
Карадайъ даде знак от Кърджали. Мощна подкрепа за Ерол Мюмюн
Ето какво каза лидерът на ДПС
Терзиев: Нужни са повече инвестиции и добра свързаност, за да има бъдеще “Враждебна”
Много неща трябва да се променят, за да стане по-уютно, каза кандидатът за кмет
Ваня Григорова разкри ролята на Столична община като работодател
В събота станахме свидетели на консултации между представителите на сглобката, а не на реални дебати между политически опоненти, каза кандидатът на Ме...
"Възраждане" проведе четвъртия си конгреса в Кърджали
На конгреса беше преизбрано настоящото ръководство
Хекимян разкри голямата си цел
Ето мерките му срещу трафика в София
Димитър Николов представи смели проекти и перспективи за Бургас
За един град са важни смелите мечти. Тези, които отключват бъдещите перспективи
Васил Терзиев: За промяната ни трябва смел, независим човек със силен екип
Какво искам за София? Да мечтаем повече и да вярваме, каза кандидатът за кмет