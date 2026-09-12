Антон Хекимян пред СТАНДАРТ: ПП взривиха доверието в кмета на София
СО дължи на "Столичен автотранспорт" над 23 млн. лв.
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СО дължи на "Столичен автотранспорт" над 23 млн. лв.
Нескопосан опит за пиар, обяви общинарят от ГЕРБ
Очаква се синдикатите и кметът Васил Терзиев да се срещнат в понеделник
Малки камиончета се товарят от багерчета и тези камиони директно се заравят
Ремонтът на театъра е трябвало да продължи до края на февруари, а вече е март и работници няма
Партията на Борисов иска изслушване на кмета Васил Терзиев
По проблемите на София спорят общинските съветници Борис Бонев и Антон Хекимян
Столичната община гласува рекордните 2,6 млрд. лева
Само преди половин година беше последният ремонт на паветата
Борис Бонев успя да настрои абсолютно всички срещу себе си, каза Хекимян
Георги Георгиев от ГЕРБ-София обвини кмета в лъжа
Политологът обиди стотиците българи, които се потапят в ледените води в Калофер
Георги Георгиев обвини ПП-ДБ-СС в направен опит постът на председател да се даде на БСП
Назначението може да стане факт, въпреки че официално тече конкурс за длъжността
Петима журналисти в битка за най-важния пост в bTV
Среща с тях не искаме и не търсим, каза бившият кандидат за кмет на столицата
Не искаме постове, отсече общинарят
Георги Георгиев пита дали Ваня Григорова е екстремистка
Всичко ще стане ясно още в понеделник
Каза какво предстои за телевизионера