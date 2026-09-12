Цветанов: ГЕРБ се отказа от президентската битка заради оцеляването на Борисов
Бившият втори човек в партията твърди, че ГЕРБ е загубила профила, периферията и част от силните си местни структури
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Бившият втори човек в партията твърди, че ГЕРБ е загубила профила, периферията и част от силните си местни структури
Американският президент свърза възхода на партията с недоволството от германската миграционна политика и обяви: „Няма да търпят повече“
Бившият канцлер предупреждава, че демокрацията отново трябва да бъде защитавана
Левите вече са начело с 22 процента, докато консерваторите и крайната десница делят второто място
Президентските и местните избори ще покажат дали „Прогресивна България“ може да задържи подкрепата си
Димитър Ганев очерта едногодишен прозорец за действия, преди политическата цена да стане прекалено висока
Медиха Мустафа, Орхан Ахмед и Керим Ахмед печелят убедително в Кърджалийско и Разградско
Десницата задържа контрола над Венеция и спечели Реджо Калабрия, а левицата си върна Агридженто и Пистоя
Кабинетът изправен пред три големи проблема - бюджетът, цените и съдебната реформа
Висока избирателна активност на местните избори
Балотажът в ключови градове ще покаже посоката преди президентските избори
Над 48 млн. избиратели решават съдбата на кметските постове, Париж е сред най-оспорваните битки
Столицата Скопие също избира кмет, а битката между ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ ще реши баланса на местната власт
Страната провежда осмите си местни избори с рекорден брой кандидати и засилено международно наблюдение
Социалдемократи и християндемократи спряха устрема на крайнодесните
Резултатите на изборите вече са изтълкувани в Русия като вот на доверие за Путин и операцията му в Украйна
ЦИК посочва, че се е разделила в гласовете - 8 на 5 гласа и 7 на 6 гласа, поради което не е било налице необходимото мнозинство от 2/3
Близо 250 полицаи ще следят за реда и нормалното протичане на вота в Хасково
Тя е от Разград, изселва се заедно със семейството си през 1989 г. в Турция
Ердоган заяви, че неговата партия трябва да се подложи на „самокритика“