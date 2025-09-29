Алтернатива за Германия с изненадващ провал на местни избори

Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (AfD) не успя да превземе кметските постове на ключови градове в Северен Рейн-Вестфалия,

най-гъсто населената германска провинция.

Неделните балотажи се превърнаха в тест за влиянието на партията, чийто резултат на първи тур беше значително по-добър от предишните избори, но остана недостатъчен за реална власт.

Социалдемократи и християндемократи удържат позиции

В индустриалния център Дуисбург социалдемократът Зьорен Линк спечели убедително с 78,6% срещу кандидата на AfD Карстен Грос, който получи 21,4%. Подобна бе и картината в Хаген, където представителят на Християндемократическия съюз Денис Ребайн грабна 71,7% от вота, оставяйки Михаел Айхе от AfD на 28,3%.

Гелзенкирхен – символична загуба за крайнодесните

В Гелзенкирхен, град с най-висока безработица в Германия, експертът по социална политика Андреа Хенце от ГСДП спечели кметския пост с 66,9%. Нейният противник Норберт Емерих от AfD остана с 33,1%, въпреки че партията утрои подкрепата си спрямо предходния вот на първия тур на 14 септември.

AfD гледа напред въпреки поражението

Общо близо 150 балотажа се проведоха в неделя, след като нито един кандидат не достигна над 50% на първи тур. Лидерът на AfD в провинцията Мартин Винценц обаче оцени представянето като стъпка напред: „Тенденцията е правилна. През 2026 г. ни предстоят редица интересни местни избори. Ние определено ще се възползваме от благоприятния вятър, идващ от Северен Рейн-Вестфалия.“

