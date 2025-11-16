Телефонни измамници погнаха германците

Германските клиенти на „Водафон“ получават милиони предупреждения за телефонни измами, докато престъпниците засилват опитите си да се доберат до лични данни и пари. Мобилният оператор прилага система, която маркира опасните обаждания с ясно съобщение. Полицията потвърждава, че проблемът е масов и се изостря около празниците.

Масови предупреждения срещу престъпни обаждания

Мобилният оператор „Водафон“ предпазва потребителите си в Германия от измамници, като масово им разпраща предупредителни съобщения, предаде ДПА. Текстът „Внимание! Възможна измама“ се е появил на дисплеите при около 41 млн. обаждания в периода от април до средата на ноември. Това прави средно по 210 000 предупреждения на ден.

В последно време броят на предупрежденията на дневна база леко се е увеличил. Мобилният оператор си е поставил целта да гарантира, че клиентите му няма да споделят лична информация или да предават пари на съмнителни лица.

Измамниците идват от чужбина, но и от Германия

Германската полиция също предупреди за телефонни измами. Този проблем е свързан най-вече с позвънявания от чуждестранни номера, но понякога измамниците използват и германски сим карти.

„Водафон“ казва, че клиентите му са отговорили на едва 12% от 41 млн. обаждания, за които са били отправени предупреждения. Отговорите на анонимни обаждания, при които на дисплея не се показва номер, възлизат на 60%.

Бдителност срещу престъпниците в сезона на подаръците

„Заплахата от измами в интернет и по телефона е повсеместна“, заяви главният изпълнителен директор на „Водафон“ за Германия Марсел де Грот. Той съветва потребителите да бъдат особено предпазливи преди коледните празници, когато обикновено се наблюдава ръст на опитите за измами.

„За да се предпазите е важно да останете бдителни, да не разкривате лична информация и да игнорирате подозрителни обаждания или съобщения, особено в навечерието на Коледа“, каза Грот.

„Водафон“ изпраща предупрежденията въз основа на собствена база данни, в която се съхраняват съмнителни номера. Сред тях има горещи линии, които агресивно рекламират продукти и услуги, без да имат необходимото съгласие на потребителите. Има обаче и престъпници, които искат да получат лични данни или пари под фалшив претекст.

Де Грот посочи, че технологията може да предложи защита. „Но е ясно, че това не е достатъчно. Всички ние трябва да бъдем бдителни в ежедневието си по отношение на това с кого имаме работа от другата страна на линията“, заключи той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com