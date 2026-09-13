Бум на измами по телефона! Звънят от познат номер
Експерт разкри как да разпознаем опасния „спуфинг“
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Експерт разкри как да разпознаем опасния „спуфинг“
Повод за предупреждението става реален случай от САЩ, който показва колко опасни са новите AI измами
Прокуратурата върна парите на петима измамени, а четирима души от Горна Оряховица чакат съд
Каква е разликата между фишинг, смишинг и вишинг атаките
Парите се взимат в брой, а мулета прибират сумите под носа на жертвите
Мошениците ползват изкуствен интелект
"Водафон" изпраща по 210 000 предупреждения на ден, докато престъпниците атакуват преди празниците
Полицията предупреждава: В районните управления няма следователи, а схемите стават все по-нагли
Арестът е извършен в автобус по маршрута Атина–София
Те основно звънят на стационарни телефони, но зачестяват и обаждания към мобилни устройства
През последните 9 месеца броят на тези престъпления е нараснал двойно, сочи статистика на полицията
Успели да измъкнат 98 хиляди евро от заплашена по телефона жена
Парите са приобщени по досъдебното производство след претърсване в дома на измамник
Възрастна жена даде 60 000 лв.
Няколко са задържаните при полицейска операция срещу телефонни измамници
Мошениците убедили 82-годишната американка да изтегли всичките си спестявания
Измамниците често се възползват и от коронавируса
От полицията отчитат възможността извършители на телефонни измами да се възползват от страха на хората;
В момента спекулантите изкупуват спирт, дезинфектанти, маски
Обвинените са се представяли за полицейски служители по телефона