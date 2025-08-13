Дрънчат белезници! Разбиха БГ банда за измами

Гръцката полиция арестува жена, свързана с българска престъпна група, занимаваща се с телефонни измами, насочени към възрастни хора на остров Крит

Арестът е извършен в автобус по маршрута Атина–София, като задържаната е чешка гражданка, изпълнявала ролята на куриер на парите към организаторите в България.

Разследване, започнало от сигнал на жертва

Акцията на органите на реда започва след сигнал от възрастна жена на остров Крит, която съобщава, че е станала жертва на измама. Тя предала сумата от 60 000 евро на жена, представила се за лекар. По телефона жертвата била информирана, че синът ѝ е претърпял тежка катастрофа и се нуждае от спешна и скъпа операция. След като предала парите, жената осъзнала, че е измамена и сигнализирала полицията.

Проследяване и задържане

След получаване на сигнала, полицията на Крит проследява движението на предполагаемата извършителка. Установено е, че тя е напуснала острова и се е отправила към пристанището Пирея, откъдето се качила на автобус за София. Гръцките власти я задържат на магистралата преди Солун, предотвратявайки изнасянето на парите извън страната.

Признания и нови следи

При разпита чехкинята признава, че действа по нареждане на организатори, намиращи се в България. Тя също така признава участието си в още една измама, при която е получила 5 000 евро, използвайки същия сценарий – фалшива катастрофа и нужда от спешна операция.

Продължаващо разследване

Гръцката полиция работи активно по установяването на организаторите на престъпната схема. Случаят отново поставя на дневен ред въпроса за трансграничната престъпност и необходимостта от засилено сътрудничество между европейските правоохранителни органи.

Предупреждение към гражданите

Властите напомнят на гражданите да бъдат особено внимателни при получаване на тревожни обаждания, особено когато се изискват пари. Препоръчва се незабавна проверка на информацията и сигнализиране на полицията при съмнение за измама.

