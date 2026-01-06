Крими

Бетоновоз се обърна на ключово място в София. Първи подробности

Няма данни за пострадали

06 яну 26 | 10:15
Фатме Мустафова

Тежък пътен инцидент е станал сутринта във вторник в София.

Бетоновоз се е обърнал на разклона на разклона от "Цариградско шосе" към бул. "Пейо Яворов" в посока Телевизионната кула.

Към момента има леко затруднение в движението, но няма задръстване. Според свидетели мирише силно на бензин.

Снимки от ПТП-то се появиха във фейсбук групата "Катастрофи в София". Според коментиращи инцидентът е заради несъобразена скорост.

Няма данни за пострадали. На място има полиция, която регулира движението.

Автор Фатме Мустафова

