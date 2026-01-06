Бетоновоз се обърна на ключово място в София. Първи подробности

Тежък пътен инцидент е станал сутринта във вторник в София.

Бетоновоз се е обърнал на разклона на разклона от "Цариградско шосе" към бул. "Пейо Яворов" в посока Телевизионната кула.

Към момента има леко затруднение в движението, но няма задръстване. Според свидетели мирише силно на бензин.

Снимки от ПТП-то се появиха във фейсбук групата "Катастрофи в София". Според коментиращи инцидентът е заради несъобразена скорост.

Няма данни за пострадали. На място има полиция, която регулира движението.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com