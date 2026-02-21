Общество

Обърнаха палачинката за оставки в МВР

Подобни искания не са отправяни, казват от прес центъра

Снимка: БТА
21 фев 26 | 9:41
9162
Боряна Колчагова

Още в първото си изявление след встъпването в длъжност служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев заяви, че приоритетно ще бъде направен преглед на работата на служителите на МВР по случаите „Петрохан“ и „Околчица“ и че ще поиска оставки в рътктоводството и на разследващите.

Твърдения за искане на оставки на работещите по досъдебните производства по случаите „Петрохан“ и „Околчица“ не отговарят на истината. Това казаха от пресцентъра на МВР, като уточниха, че съобщението е във връзка с отправени от медии въпроси.

След като пое поста от Даниел Митов, пред журналисти Дечев каза, че двамата са разговаряли по различни важни въпроси, включително и за трагедията на Петрохан и под Околчица. Ще направим преглед на нашите служители по случаите в хижа „Петрохан“ и „Околчица“. "Ако има възможност, ще съдействаме за разкриване на обективната истина. Готови сме да помагаме, ако се наложи, и с чуждестранна експертиза, посочи служебният вътрешен министър. Той обърна внимание, че МВР няма последната дума по тези два случая, които, според него, е много вероятно да са един. Последната дума е на прокуратурата. Има две висящи дела, по които има наблюдаващи прокурори, които седят какво се случва с разследването, каза също Дечев.

