Слави: Това е чудовищен скандал! Незабавна оставка

Лидерът на "Има такъв народ" (ИТН) Слави Трифонов излезе с остра позиция във Facebook, в която твърди, че служебният вътрешен министър Емил Дечев е оказал натиск върху висши представители на Министерство на вътрешните работи (МВР) във връзка с разследването по случая "Петрохан".

По думите му, ако информацията се потвърди, става дума за пряка намеса на изпълнителната власт в криминално разследване с политически измерения и за скандал, който налага незабавна оставка на правителството. Той написа: "Имам информация, че преди няколко часа служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев е извикал при себе си главния секретар на МВР, неговия заместник, директора на ГДНП и всички разследващи по случая "Петрохан". Министърът е казал на всички, че трябва да си подадат оставките. Ако всичко това е вярно, това е чудовищен скандал! Имаме пряка намеса на изпълнителната власт, в лицето на Емил Дечев, върху криминално разследване, в което има набъркани политици. А самият министър е от политическото крило на същите набъркани политици. Ако това е вярно, ние наистина сме в много неприятна ситуация. На една политическа партия не ѝ харесва, че един ужасен скандал с шест смъртни случая се свързва с нея. Въпросната политическа партия си има служебно правителство и сега се опитва да заличи следите си в този мръсен скандал. Още веднъж ще кажа - дано да не съм прав, но ако всичко това е вярно, това правителство трябва да си ходи веднага, а президентът Йотова да назначи друго правителство".

