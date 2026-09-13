Истината за "Петрохан". Прокурори и следователи проговарят
Разкриват тайните на делото
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Разкриват тайните на делото
Днес изтича срокът, който министърът на вътрешните работи беше поставил за разкриване на фактите
Заключенията вече са предадени на Софийската окръжна прокуратура
Мое и наше право е да получим информацията за случая, заяви лидерът на ИТН
От високо най-лесно се пада и много боли, заяви лидерът на ИТН
Кога за Вас е точно краят на август, не знам, но знам, че за мен отдавна е настъпил, заяви лидерът на ИТН
Остава да гадаем дали тази скромност на министъра по този въпрос е предизвикана от политически „приказ" да се съхранят отношенията с ПП–ДБ за по-сетне...
Касае наследниците на имота
Журналист пусна сензационна версия
Журналист отправи куп въпроси към Демерджиев за най-голямата мистерия у нас
Станали сте като главен редактор на жълт вестник, каза Трифонов за МВР министъра
Според бившия вътрешен министър обществото трябва да знае кой е създал организацията в пограничния район и имала ли е политическа протекция
Лидерът на ИТН настоява истината да излезе наяве
Какво е общото между двата случая?
Почвам сериозно да се съмнявам, че Вие криете нещо, отсече Трифонов
като такъв, заедно с още седем милиона души, съм Ваш работодател и затова трябва да получа информацията, която искам, заяви лидерът на ИТН
Каза кой е проспал незаконния град във Варна
Кои са забранените дейности в района
Случаят надхвърля рамките на обичайно криминално деяние и се превърна в казус със значим обществен и институционален отзвук
Въпреки появилите си различни твърдения