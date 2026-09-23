„Петрохан“ с американски прочит: Децата вън за часове, у нас - натиск около разследването

Българският писател и анализатор Веселин Стаменов съобщи, че е изпратил официално запитване до утвърден американски адвокат, който се занимава с най-тежките дела, свързани с деца, за да го попита как биха реагирали властите в Щатите при подобен на „Петрохан“ казус.

„Установих контакт с един от най-утвърдените адвокати в САЩ в тази сфера - Тим Козноф (Tim Kosnoff), чиято професионална кариера е посветена на съдебната битка с този дълбок морален и човешки рак. Запознах го в детайли с фактологията около случая и му зададох въпроса: ако подобен казус се беше развил в условията на американската правна и социална действителност, как щяха да реагират обществеността, институциите и медиите?“, коментира Стаменов.

Отговорът му не закъснява:

„Ако в Съединените щати се бе появил сигнал с подобна тежест и специфики, реакцията на държавния апарат нямаше да се сведе до формални дисциплинарни проверки с изтекли срокове или до архивно забвение.

Първо, механизмите на правораздаването щяха да се активират със силата на прецизно настроен механизъм за спешно реагиране.

При данни за затворена общност и деца в уязвима възраст щяха незабавно да бъдат задействани специализирани структури като Project Safe Childhood или междуинституционални Task Forces.

Приоритетът на федералните и местните органи нямаше да бъде само събирането на формални доказателства за минал период, а светкавичното идентифициране и извеждане на всяко дете от зоната на потенциален риск. Претърсванията, изземването на дигитални носители и проследяването на финансови следи щяха да последват в рамките на часове.

Второ, медийната среда нямаше да позволи казусът да потъне в административно мълчание.

Разследващата журналистика в САЩ функционира като обнажен нерв на обществената съвест - ако се установи, че държавна структура е пренебрегнала сигнал за дете в опасност или е „загубила“ преписка, последващият институционален трус щеше да доведе до незабавни кадрови изчиствания, остри парламентарни изслушвания и мащабен обществен отзвук.

Трето, обществената реакция щеше да бъде категорична и монолитна. В тази сфера американското общество не познава политически индулгенции или партийни пристрастия - институционалният щит около всяка форма на сексуална експлоатация рухва под тежестта на общия морален консенсус.“

На този фон в България разследването на петроханската организация е получило незабавна подкрепа от Антикорупционния фонд на Станкушев и Янкулов.

Поради високия обществен натиск според писмото те притискат институциите с въпроси кой и защо разследва една толкова утвърдена природозащитна организация. После Янкулов отрече да е знаел за писмото, но така и не отговори откъде АКФ знае за разследването.