Адвокат алармира! Голяма опасност за българските деца в Шенген
Има 6 случая на такова извеждане на деца в практиката й от влизането на България в Шенген по въздух
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Има 6 случая на такова извеждане на деца в практиката й от влизането на България в Шенген по въздух
Спешно съвещание в Министерски съвет
Обвиниха Манол Пейков, че намирисва на алкохол
Това предизвика гнева на насъбралите се отвън десетки демонстранти
Русе. Поетапно се извеждат децата от последния останал социален дом на територията на област Русе, съобщи БГНЕС. Въпреки че все още няма решение за за...
Специализирана гранично-полицейска операция в района на кюстендилското село Трекляно тази сутрин. Тя е предотвратила опит за извеждане на незаконни ми...
От началото на годината 11 155 са нелегално преминалите нашата граница, каза министърът
Хасково. Извеждането на адрес от бежанския лагер в Харманли предизвика спорове между оформилите се там групи на афганистанците и сирийците. Нелегални...
София. „На практика анализът не беше грешен, но тактическият план за извеждане на депутатите не сработи както трябва". Това заяви главният секретар на...