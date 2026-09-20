Правосъдният министър с остри въпроси! Кой даде парите за "Петрохан"

Кой е стоял зад организацията около „Петрохан“, кой я е финансирал, откъде са идвали значителните средства и дали зад вече разкритото не се крият още престъпления? Това според министъра на правосъдието Николай Найденов са големите въпроси, на които разследването тепърва трябва да даде отговор. Той определи случая като „едно от големите престъпления на годината, но и може би на десетилетието“ и настоя фокусът да не се изчерпва с установяването на извършителя на убийствата.

„Свидетели сме на изнесени данни за едно много тежко престъпление, в което са намесени както състави за педофилия, така и състави, свързани с убийство“, заяви Найденов пред Нова телевизия. Според него след получения отговор кой е извършителят идват далеч по-трудните въпроси - кой е стоял зад организацията, кой е осигурявал средствата за дейността й и дали финансовите потоци не водят към други престъпления. „Отговорите според мен тепърва предстоят“, подчерта правосъдният министър.

Парите се превръщат в една от големите следи

Тези въпроси вече са предмет и на отделно досъдебно производство. Само преди три дни Софийската градска прокуратура официално съобщи, че разследва финансирането и финансовите операции, свързани с неправителствената организация, стопанисвала хижа „Петрохан“. Проверяват се движението и произходът на парични средства, както и имуществото, придобито с тях.

В хода на разследването са установени данни за закупени моторни превозни средства, чийто източник на финансиране се изяснява. Проверяват се и банкови операции, включително сметки на свързани лица в България и САЩ.

Именно тук Найденов вижда възможност случаят да се окаже по-широк от вече известното. „Не бих се учудил, ако зад това престъпление стоят и други престъпления, свързани с финансовата система. Оттам са минали немалко количество средства и е необяснимо с какъв мотив тези средства са били превеждани на тази организация“, заяви министърът.

Той отказа да спекулира с мотивите на хората, които са превеждали пари. Част от тях са твърдели, че става дума за благотворителност, посочи Найденов. Дали зад тези преводи се е криело нещо друго, според него трябва да бъде установено единствено от разследващите органи.

Не измествайте фокуса от същността

Правосъдният министър коментира и острите спорове след пресконференцията на прокуратурата и МВР, на която бяха изнесени подробности от експертизите по „Петрохан - Околчица“. Според него начинът, по който информацията е била представена, може да бъде критикуван, но не бива да засенчва съдържанието й.

„Нека да не отдаваме чак такова значение на формата, под която беше направено това, а да видим съдържанието“, заяви Найденов. Той припомни, че прокуратурата дълго е била обвинявана, че работи непрозрачно и не предоставя информация за разследвания с огромен обществен интерес.

По думите му този път институцията е решила да покаже повече от събраните материали. „Може би не го направи по най-подходящия начин, но не бих я критикувал за това предвид сериозността на изнесените данни“, каза министърът.

Последният официален брифинг на прокуратурата беше последван от сериозен обществен спор именно заради разгласяването на чувствителна информация. Представители на опозицията определиха като особено проблемно публикуването на имена и данни за уязвими лица.

Изтеклите лични данни са отделен проблем

Найденов също призна, че въпросът с личните данни е сериозен. Експертизите съдържат информация за деца и други лица, свързани със случая, и според него трябва да се установи как материали без заличени данни са стигнали до публичното пространство.

„Това, че е допуснато те да изтекат и някой да ги публикува без заличаване на личните данни, е въпрос, който трябва да зададете към тези, които са ги публикували“, каза министърът.

Той подчерта, че има компетентни институции, които трябва да установят дали при разпространението е извършено нарушение и при наличие на такова да наложат санкции.

Делото за смъртта може да приключи, но „Петрохан“ не приключва

Според Найденов една от особеностите на случая е, че частта от досъдебното производство, свързана с конкретния извършител на убийствата, вероятно ще бъде прекратена, тъй като посоченият от експертизите извършител вече не е жив.

Прокуратурата съобщи още през февруари, че по събраните тогава доказателства водещата версия е за самоубийства при Петрохан и за убийства, последвани от самоубийство, при Околчица, като подчерта, че разследването продължава и може да промени фактическата картина при нови доказателства.

През септември прокуратурата обяви и резултатите от нови експертизи, според които към момента няма данни за присъствие на външни лица на местата на смъртните случаи.

За Найденов обаче това не означава край на цялата история. Напротив - според него именно сега трябва да бъдат проследени структурата около организацията, източниците на финансиране и евентуалните други престъпления, които могат да бъдат свързани с дейността й.

„След като получихме някакъв отговор кой е извършителят, трябва да видим кой стои зад тази организация, кой я е финансирал и дали зад това престъпление не се крият и други престъпления“, заяви министърът.