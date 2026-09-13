Мистерията „Петрохан-Околчица“ влиза в решаващ етап
След седем месеца разследване, десетки разпити и сложни експертизи властите излизат с нови данни по случая
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След седем месеца разследване, десетки разпити и сложни експертизи властите излизат с нови данни по случая
Той посещавал възрастните си пациенти по домовете и бил смятан за грижовен лекар
Според бившия вътрешен министър обществото трябва да знае кой е създал организацията в пограничния район и имала ли е политическа протекция
Тя заяви, че сценарият срещу него не почива на логика, а семейството още чака истински отговори
Тод Бланш заяви, че целта е бившият кубински лидер да бъде доведен в страната и изправен пред правосъдието
той е един от задържаните с голямото количество амфетамин
Разминавания в доказателствата и нови въпроси около трите тела и случая „Околчица“ разклащат официалната теза
Вече две седмици пътят към хижата остава затворен
Интервю с майка разпали нова вълна от съмнения
На мястото на инцидентите са открити общо 4 гилзи, два пистолета и една пушка
Твърди се, че Калушев ги е застрелял, но никой няма представа защо
Експертът анализира поведението на участниците
Това е просто налудно
Дали съвместно интервю преди 7 години в ефира на БНР
Резултатите от разследването продължават да будят ужас в страната
Той остава в ареста с две обвинения за квалифицирано убийство
Не е ясна причината за смъртта на Чисако Какехи
Посочи ли той сега и "момчето,което прекали"
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Атанас Илков бе категоричен, че няма никакъв политически гръб зад себе си