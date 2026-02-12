Случаят „Петрохан“ - психопатия, йерархия и въпроси без отговор

Случаят „Петрохан“ продължава да взривява общественото пространство, след като в национален ефир бяха изречени тежки думи за шестима загинали и за „ужасяващ пъзел“, който тепърва се подрежда. Разделението в обществото става все по-видимо, а новите факти пораждат още въпроси.

„За мен не е чудно, че толкова време нещата не са изяснени, защото става дума за нещо ужасяващо - това са шест трупа. Ще е много трудно да се стигне до истината“, каза пред бТВ д-р Цветеслава Гълъбова, директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“. Тя уточни, че в този случай избира да вярва на информацията, която идва от институциите.

Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията определи случилото се като „много сложен случай с много нетипични за България обстоятелства“. „Всеки ден се появяват нови факти“, заяви той по повод интервюто с майка на младеж, който е бил години в групата на Ивайло Калушев. Именно нейният син пръв е заявил, че е бил жертва на сексуално посегателство от страна на Калушев, но майката казва, че не му е повярвала и нарича гуруто „моралният убиец“ на шестимата.

„След това интервю се приближавам към официалната версия, но действително аз толкова разделено общество по криминален случай не съм виждал. Привържениците на едната и другата версия са като две секти“, коментира Безлов. По думите му мащабът на общественото противопоставяне е безпрецедентен.

Д-р Гълъбова обърна внимание на публикация на Калушев, в която се казва, че няма как да бъдеш миролюбив, без да проявиш жестокост, както и че миролюбивият без жестокост е безобиден. „Има твърде много неща, които наместват един ужасяващ пъзел, в който възникват много въпроси“, заяви тя. Психиатърът постави и редица въпроси към родителите - как е възможно дете с години да не посещава училище и да бъде поверено на човек, прилагащ т.нар. алтернативни методи.

„Тази естествена психотерапия е една пълна шарлатания и тя не е призната у нас. В източните учения няма нищо лошо, в пазенето на природата - също. Но няма методи за преодоляване на зависимости, които да включват изолацията и да не ходиш на училище“, посочи д-р Гълъбова. Според нея в понятието „секта“ има ясни белези - изолация и малка затворена група с изразена йерархия.

„Във въпросното интервю… тази майка говори за йерархия. Първо, аз бях впечатлена от липсата на емоция у нея. Това ме застреля. Как може една майка да говори без емоция за сина си“, каза тя. И допълни: „В 25-те години, в които бях съдебен експерт по психиатрия, много пъти съм ходила по следствени арести и затвори. Там се вият едни опашки от майки, за да занесат колети на порасналите им деца, които са извършили престъпление. Тук нямаше никаква емоция“.

Според нея това може да се обясни с „особена личностова структура“, като тя изрази мнение, че „у тази майка имаше ужасяващи психопатни черти“.

От своя страна Тихомир Безлов посочи, че групата очевидно е имала комуникация с институции, включително с ДАНС, и че това не се изчерпва само със сигналите на бабата и дядото от Плевен. Той обаче изрази скептицизъм към версията за „убийство отвън“. „Каква ще е тази криминална структура, която ще организира такова псевдо самоубийство. Те просто ще отидат и ще ги застрелят“, заяви Безлов.

