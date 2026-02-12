Борислав Цеков с тежко обвинение! „Опасна религиозна секта“

Случаят „Петрохан“ придоби нов политически заряд, след като конституционалистът доц. Борислав Цеков излезе с остра позиция във Фейсбук. Той заяви, че групата около мистериозния случай носи „всички белези на опасна религиозна секта“ и постави под въпрос ролята на публични и политически фигури, свързвани с нея. По думите му темата вече не е само криминална, а засяга и интегритета на държавното управление. Изказването му разширява обхвата на скандала далеч отвъд разследването.

„Данните, които се съдържат в появилите се интервюта на майки на деца от обкръжението на „ламата“, особено във второто при г-жа Шикерова и г-жа Бенатова, водят към извода, че групата от Петрохан носи всички белези на опасна религиозна секта“, пише Цеков. Според него дейността й няма нищо общо със свободата на религията и попада под международноправните и конституционни ограничения на правото на вероизповедание.

Той посочва, че „зловещите криминални аспекти - убийство, самоубийства, посегателства срещу деца, незаконни и самоуправни дейности в планината и пр. - са само едната страна на този случай“, която тепърва ще бъде доказвана в рамките на наказателното производство. По-важен според него е другият аспект - евентуалната съпричастност на публични и политически фигури чрез „спонсорство, административно и политическо съдействие, приятелски отношения или публично застъпничество“.

„Това поражда основателни съмнения за техния интегритет, на които те дължат отговори пред обществото“, пише още Цеков, като подчертава необходимостта от независими журналистически въпроси и обществен натиск. Особено остър е въпросът дали съответните политически фигури са били наясно с „извращенията и опасните практики“ и дали техни управленски решения са били повлияни от идеологията на групата от хижа „Петрохан“.

Конституционалистът настоява за „много внимателен обществен скрийнинг“ на миналата, настоящата и бъдещата дейност на замесените политици. „Опасните религиозни секти нямат никакво място в политиката и управлението на държавата“, категоричен е той. С позицията си Цеков поставя нов пласт от въпроси в и без това напрегнатия обществен дебат около случая.

