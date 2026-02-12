Йотова връчи мандат на Андрей Гюров, чака се кабинет

Президентът Илияна Йотова връчи папката с мандата за съставяне на служебно правителство на подуправителя на БНБ Андрей Гюров на официална церемония в 10:00 часа на „Дондуков“ 2. Изборът му дойде ден след като държавният глава посочи именно него сред петимата представители на т.нар. домова книга, заявили готовност да поемат поста служебен премиер. Така политическата процедура навлезе в решителна фаза. От този момент започва да тече и срокът за съставяне на кабинет.

Гюров разполага със 7 дни, за да предложи структура и състав на служебното правителство, които след това трябва да представи на президента.

„Очакванията към вас са изключително големи. Ние, българските граждани, искаме провеждането на честни, прозрачни, добре подготвени и проведени избори за Народното събрание. Очакваме да защитите всеки наш глас, защото правото на избор е едно от най-висшите права, извоювани в човешката история. Очакваме изборите да се проведат според правилата, Конституцията и законите на България, за да гарантират стабилна, правова държава. Ще работите с постоянно действащо Народно събрание, от работата помежду ви ще зависи решението на всички наши проблеми“, заяви Йотова при връчването на мандата.

От своя страна Андрей Гюров прие задачата с акцент върху доверието и трудната политическа обстановка. „В една нормална ситуация това би бил кратък разговор, но тя не е такава. Никой на никого няма доверие, а вие давате вашето на мен. Ще подходя с разум и отговорност. Разбирам колко са очакванията, съсредоточени върху нас и разбирам задачата: да има честни избори и хората да видят смисъл да гласуват. За да имат доверие във властта, те трябва първо да се доверят на личностите, които ги представят“, каза той.

Гюров подчерта, че ще търси хора с експертиза и почтеност, а не с ярко изразени партийни позиции. „През следващите дни ще положа всички усилия да намеря хора, в които всеки ще намери своя образ и ще се представят с опит, експертиза и приличие, а не с политически позиции. Разбирам, че никой не очаква да бъде поканен в това служебно правителство, натоварено с много очаквания. Никой не иска името му да бъде очернено, още преди да започнат работа. Тези хора ще действат без агресия, а спокойно. Не очакваме кредит на доверие, нито търпение, а възможност да се докажем с работа. Заемам се веднага“, заяви той.

След официалната част Йотова и Гюров продължиха разговора си при закрити врата. Предстоящата седмица ще бъде решаваща за това дали новият служебен кабинет ще успее да отговори на високите обществени очаквания и да подготви избори, които да възстановят доверието в институциите.

