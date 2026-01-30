Изненада! Йотова не посрещна Главчев на входа на президентството

Изненадващ протоколен жест от страна на президента Илияна Йотова привлече вниманието в рамките на консултациите за служебен министър-председател. За разлика от останалите поканени, шефът на Сметната палата Димитър Главчев не беше посрещнат лично на парадния вход на президентството, въпреки че вече два пъти е заемал поста служебен премиер.

Стилът на лично посрещане на гостите беше наложен от Йотова още във вторник, когато тя излезе на входа на институцията, за да приеме Рая Назарян. След това по същия начин бяха посрещнати управителят на БНБ Димитър Радев, неговите заместници Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров, както и омбудсманът Велислава Делчева и заместничката ѝ Мария Филипова.

Различното отношение към Главчев веднага породи въпроси дали жестът не носи и политическо послание, особено на фона на напрегнатия процес по търсене на фигура за служебен министър-председател. До този момент президентът е получила положителен отговор за готовност да оглавят служебен кабинет само от двама – Мария Филипова и Андрей Гюров.

След срещата с Димитър Главчев консултациите навлизат във финалната си фаза. Предстоят разговори и с последните двама представители от Сметната палата – заместник-председателките Силвия Къдрева и Маргарита Николова, след което държавният глава ще трябва да направи своя избор.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com