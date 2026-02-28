Буруджиева: Назначете вътрешния министър за шеф на ЦИК

Политологът Татяна Буруджиева отправи остри критики към служебното правителство на Андрей Гюров в ефира на БНТ, поставяйки под въпрос както кадровата му политика, така и начина, по който част от министрите упражняват властта си. Тя заяви, че действията на кабинета създават усещане за предизборно инженерство, вместо за ограничено и балансирано управление в рамките на служебен мандат. Според нея общественото доверие се подкопава ежедневно.

„Назначете вътрешния министър за постоянен председател на ЦИК“, каза иронично Буруджиева, коментирайки мащабните промени в администрацията. По думите й внушението е ясно - ако управляващите смятат, че така ще си „направят изборите“, поне да го заявят открито. Тя посочи като пример ситуацията в МВР, където настоящият главен секретар остава на поста си при спор около фишове на КАТ, докато предишният е бил освободен при сходни обстоятелства. „Какво очакваме? Каква енергия, каква надежда - те всеки ден я съсипват“, запита тя.

Критики понесе и министърът на здравеопазването Михаил Околийски за публичните му коментари около скандала „Петрохан“. Според Буруджиева подобни изяви изместват фокуса от реалните проблеми и задълбочават напрежението. Тя заяви, че би било по-полезно министрите „два месеца да замълчат и да свършат работа“, вместо да произвеждат нови конфликти.

Особено остра бе позицията й спрямо министъра на земеделието Иван Христанов. Тя отбеляза, че при важни разговори в Брюксел за земеделските политики той не е присъствал, докато паралелно поддържа активност в ТикТок с хаштаг „министър на народа“. „Всичките му ТикТок изяви са куха фраза. Този министър на народа не отиде дори на тази среща“, заяви Буруджиева. По думите й публичната активност в социалните мрежи не може да замени институционалното присъствие и отговорност.

Според нея основният проблем е, че правителството действа в условията на фактическа предизборна кампания. Буруджиева говори за „ясна, но скрита договорка“, която се усеща, макар да не се заявява публично от президента Румен Радев или от ПП-ДБ. Тя подчерта, че електоратите им трудно могат да приемат общо управление, но въпреки това се работи за следващ кабинет. „Говорят за чистене на терен - какъв терен да разчистят? Сякаш насилваш детето си да яде омлет, когато не иска - естествено, че на електората ще му се повръща“, коментира тя.

Буруджиева изрази и сериозни притеснения относно ресора на еврофондовете, без да назовава директно името на вицепремиера Мария Недина. Тя посочи, че около Плана за развитие съществуват въпросителни и напомни, че същият човек вече е бил свързван със спорни действия, довели до пренаписване на документа. Според нея, ако кабинетът насочи усилията си към реална работа по стратегическите приоритети, вместо към политическо позициониране, това би било по-полезно за страната.

