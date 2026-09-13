Топ политолог изчисли шансовете на Гюров и го приключи
Той има много ограничени възможности, каза доц. Татяна Буруджиева
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Той има много ограничени възможности, каза доц. Татяна Буруджиева
Ако така ще си правят изборите, поне да не се крият, зове политоложката
По думите ѝ той ще търси подкрепа „отляво, отдясно и отсякъде“
За мен беше успокоителен фактът, въпреки символния знак, че България е в Съвета за мир, заяви доц. Татяна Буруджиева
Борисов фокусира прожекторите върху себе си, каза Татяна Буруджиева
Стратегията на ДПС-Ново начало е печеливша
Румяна Коларова и Татяна Буруджиева с горещ коментар
Проблемът в ГЕРБ е вътрешно партиен, воюват две групи
Ще се държат до президентските избори, избори сега са само бонус за конкуренцията
Президентът е изгубил баланса, а „харвардците“ вече приличат повече на приятелски клуб, отколкото на партия
Той кара всички останали да се пренаредят спрямо него, каза политологът
Борбата с корупцията е тема, която все още буди доверие и кара хората да се доверят на един или друг
От самото им създаване те не приличат на партия и трябва да се структурират като организация, каза още тя
Изненадваща прогноза за президентските избори направи политологът доц. Татяна Буруджиева. В интервю за предаването "Офанзима с Любо Огнянов" по Нова...
От февруари насам те са в много трудна ситуация
Може да се окаже, че в парламентарната група може да последва разкол ако се промени курсът
Според нея е възможно случаят да струва поста на Наталия Киселова
Скоро болестта при депутатите у нас ще е радикулитът, голямо връткане в кръста ще има
Тя даде пример с Гърция, която по думите й е изживяла „ценови шок“ с приемането на общата европейска валута
Татяна Буруджиева обясни защо Борисов не подписва декларацията на ПП