Политолог отсече за Радев: Няма да видим това от него

Политологът доц. Татяна Буруджиева изрази категорично мнение, че от евентуален политически проект на Румен Радев няма да се появи ясна лява платформа. Според нея стратегията на Радев е да запази надпартийния си образ от последните девет години. „Не ми звучеше като ляв лидер. Няма да видим лява платформа от него“, заяви Буруджиева в студиото на „Денят на живо“.

По думите ѝ Радев ще търси подкрепа „отляво, отдясно и отсякъде“, като ще разчита основно на мажоритарния си рейтинг и на твърд електорат, формиран още преди създаването на партия.

Буруджиева смята, че част от традиционните избиратели на БСП логично ще се насочат към Радев, водени от разочарование от партийните ръководства и усещането, че той е „техният президент“.

