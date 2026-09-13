Политолог отсече: Йотова на балотаж и голям риск за ГЕРБ след отказа от кандидат
Интригата вече е кой ще стигне до второто място, докато решението на най-голямата партия може да разпилее собствените й избиратели
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Интригата вече е кой ще стигне до второто място, докато решението на най-голямата партия може да разпилее собствените й избиратели
Очертава се почти сигурен балотаж
Това ще стане при определени обстоятелства
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Димитър Ганев очерта едногодишен прозорец за действия, преди политическата цена да стане прекалено висока
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Според експертът страната ни е изправена пред възможността да влезе в пътя на нормализацията след години на сътресения
Както и да очакват извънредни проблеми в страната
Очакванията са за комбинация от познати имена от служебните кабинети и нови лица
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Политологът Стойчо Стойчев предупреждава за нереалистични очаквания
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Две партии губят гласове
Тя подозира личен мотив зад инцидента, но не изключи и символика в момент на остри политически страсти