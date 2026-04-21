Политолог посочи ключа за победата на Радев. Трайно пренареждане

Изборната победа на Румен Радев и успехът на проекта „Прогресивна България” пренареждат трайно политическата карта у нас. Това заяви политологът Първан Симеонов от агенция „Мяра” в „Интервюто в Новините на NOVA".

Според него резултатът от над 1,4 милиона гласа е плод на мощна вълна в последните дни на кампанията. „Над 800 000 души са взели решението си в последните дни. Когато има вълна, тя се хваща накрая – хората гласуват за победителя, гласуват конформистки или за най-малкото зло”, коментира Симеонов.

Политологът подчерта, че Румен Радев е успял да „извади всичките си карти“, предвиждайки обществените процеси – от икономическата нестабилност и поскъпването до развитието на войната в Украйна. „Радев предвиди, че колкото повече продължава тази война, толкова повече Украйна намалява в териториален смисъл и че тя трябва да спре”, посочи експертът.

„Радев се припознава от българите като новия център. Той говори за неравенства, използва социалдемократическа реторика – свобода, справедливост, солидарност, но демографският му профил е абсолютно сходен с този на ГЕРБ в добрите им години”, подчерта политологът.

