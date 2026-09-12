Три сценария могат да променят Близкия изток – нито един не обещава победа
Анализатори смятат, че всеки от възможните пътища крие огромни рискове – както за страната, така и за световната икономика
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Анализатори смятат, че всеки от възможните пътища крие огромни рискове – както за страната, така и за световната икономика
Защо полуострова е толкова важен
Конфликтът в Близкия изток остава водещ риск за глобалния икономически растеж
Анализ на Първан Симеонов от агенция „Мяра”
Отбелязва се силен ръст на средната работна заплата и през четвъртото тримесечие
Светът такъв, какъвто го познаваме, избледнява
Ние трябва да започнем разговор за това как произвеждаме нещо и така да вкараме пари в държавата, а не как да пренареждаме парите между хората
Осем технологични тенденции предефинират анализа на данни и управлението на бизнеса
Народната банка е в тясна координация с Министерството на финансите и други компетентни национални органи
Стряскащ анализ на ИПИ преди първия учебен ден
След получената зелена светлина за влизане в еврозоната, предстои по-труден етап на сближаване
Клиентите на tbi bank на възраст 66-75 години имат най-много спестени пари в срочни депозити
Недостигът на лекарства е проблем с висока обществена значимост
Анализът ще обхване цялата верига на предлагането
Добър 4,27 е средният успех на зрелостниците от задължителната матура по Български език и литература тази година
Красимир Вълчев ще представи анализа на министерството на образованието
Българският народ фактически бе обложен с нов данък за най-употребяваните продукти
Дава ни възможност да опознаем себе си
Анализирайки последните данни на НСИ, ОББ коментира ключови тенденции в икономиката на страната.
Говори Георги Харизанов