Кристалина отправи категорично предупреждение

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева направи анализ на състоянието и рисковете пред глобалната икономика, публикуван на сайта на МВФ.

Текущо състояние и глобална устойчивост

Повече от три месеца след началото на войната в Близкия изток, световната икономика показва неочаквана устойчивост и успява да издържи на първоначалните шокове. Въпреки негативното отражение върху цените на суровините, финансовите условия, инфлацията и съответните инфлационни очаквания, към момента липсват преки сигнали за общо забавяне на глобалната икономика. Този позитивен икономически импулс се задвижва основно от стабилното представяне на двете най-големи световни сили – САЩ и Китай.

Примирието и бавното възстановяване на енергийния пазар

Кристалина Георгиева приветства наскоро обявеното споразумение за спиране на огъня между САЩ и Иран, което веднага доведе до рязък спад в цените на петрола. Тя обаче отправя категорично предупреждение, че енергийният пазар и международните вериги за доставки ще се възстановяват много бавно. Възстановяването няма да бъде незабавно заради сериозните щети по инфраструктурата, нанесени по време на военните действия, както и вследствие на продължителното затваряне на стратегически важния Ормузки проток.

Неравномерно въздействие и уязвими региони

Общата картина на стабилност крие дълбоки различия между отделните региони:

Енергиен сектор и Азия: В началото на конфликта цените на петрола скочиха с 30% над нивата си отпреди войната. Макар че по-късно те се успокоиха, последствията се усещат осезаемо в Азия, където цените на дребно на бензина нараснаха с около 40%. Страни като Китай успяха частично да тушират шока, благодарение на огромните си петролни резерви, повишеното производство и капацитета на рафинериите извън Персийския залив.

Африка и уязвимите държави: Най-силно засегнати са страните, зависими от внос на енергия и притежаващи ограничени възможности за икономически мерки. В редица африкански нации вече се наблюдават критичен недостиг на горива и драстично поскъпване на цените.

Ролята на МВФ и бъдещи прогнози

МВФ изразява пълна готовност да окаже финансова помощ на пострадалите и вече е разширил достъпа до средства за няколко държави в Африка. Фондът отправя апел към правителствата да насочват държавната подкрепа целево към най-застрашените общности, вместо да прилагат общи субсидии.

Конфликтът в Близкия изток остава водещ риск за глобалния икономически растеж. В предишния си доклад МВФ вече понижи очакванията си, предупреждавайки за песимистичен сценарий, при който глобалният растеж може да се срине до 2%, а инфлацията да надхвърли 6%. Актуализираният и детайлен анализ на прогнозите в доклада „Световни икономически перспективи“ (World Economic Outlook) ще бъде официално публикуван на 8 юли.

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