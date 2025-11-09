Кристалина сложи обеца на ухото на българите и предупреди...

"България си изработи влизането в еврозоната. Нека кажем на нашите хора: "Браво!". Ние трябва да се стараем това, което работи за нас, да го пазим, защото светът се люшка много, а ветровете са силни". Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева пред БТВ.

Тя вижда едно хубава и една лоша новина за България. Хубавото е, че България успя да вдигне привлекателност за инвеститори. Лошото е, че когато постигнем нещо, се отпускаме. Опасността е да харчим повече, отколкото сме произвели, посочи Кристалина Георгиева.

"България има обица на ухото от 90-те години и трябва да има отговорно отношение към публичните финанси", предупреди директорът на МВФ. Тя смята, че не им е лесно на политиците у нас, тъй като търсят компромиси. България съумява да поддържа икономика, в която има много светли неща - инвестиции и бизнес, но да се мисли затова как ще изглежда България след 5 или 10 години, призова Георгиева.

Според нея, ако успеем да се обединим вътрешно, да преодолеем това, което ни разделя и да мислим не за малкия интерес, а за голямата цел на страната, тогава ще напишем в историята победи. "Нека не се увеличават заплатите, а това да бъде свързано с производителността на труда", призова Георгиева. Тя е убедена, че със здрав разум ще има бюджет, който харчи парите на хората отговорно.

Директорът на МВФ посочи, че ако се мисли за ползване на парите за инвестиране, то тогава политиците ще са си свършили работата.

Кристалина Георгиева обясни още, че светът преминава от един шок към друг. От ковид насам - война в Украйна, инфлация, повишаване на лихвените проценти и страх от рецесия. Рецесията не се случи, но въобще не е достатъчно да се успокояваме. Причината - растежът все още е нисък. Дългът се катери на 100% от БВП и това бреме значи, че парите, които трябва да отидат в образование, пътища и изкуствен интелект, те отиват да плащат задълженията на държавата, коментира Георгиев.

Тя призова да се мисли как да се качва производителността на труда и как да се намерят пътища хората да работят заедно. "Това, което има в момента е по-сложни вътрешнополитически условия и много по-сложни международни условия. Ние бяхме свикнали на един свят, който го няма и промените са много бързи. Има заплахата на климатични промени и изисква много бърза адаптация, която се оказа нелека работа. Като проект Европа е най-оригиналният проект, но Европа взе да циклира на едно място", притеснена е Кристалина Георгиева.

Според нея Европа не може да бъде високо конкурентноспособна с такава структура на енергетиката, каквато има днес.

