Окончателно! bTV премахна Цънцарова, а Златимир Йочев...

След като bTV обяви, че „стартира процес по прекратяване на взаимоотношенията с журналиста и водещ Мария Цънцарова”, въпросният процес явно е завършил окончателно.

Снимката на Цънцарова е премахната от раздела „Лицата на bTV” в сайта на телевизията, уточнява „Петел”. Там все още може да се срещне портрета на Златимир Йочев, който реално също е свален от ефира на „Тази сутрин”, но явно още не е уволнен.

Снимката на дуетът сутрешни водещи е премахната и от страницата на предаването във Фейсбук, както и от профила на „Тази сутрин” в платформата bTV+.

По същия начин беше „изтрита” и Венета Райкова след фиаското ѝ в „Преди обед”.

