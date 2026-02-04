Ева Кикерезова призна за раздялата с БНТ

Чаровната Ева Кикерезова разкри причините за раздялата й с БНТ.

След 23 години в журналистиката блондинката призна, че рутината и липсата на творческа свобода са натежали повече, отколкото зрителите са подозирали.

"Вече бях в ситуация, в която много малки неща могат да преобърнат каруцата", сподели Кикерезова по bTV.

И по думите ѝ поводът е бил привидно дребен – пропусната карта в прогнозата за времето, но именно това е отключило решението ѝ да спре.

"Прогнозата за времето не е нещо, в което можеш да се раздадеш истински. Там няма поле за изява, няма разговор, няма дълбочина", каза тя, оставяйки отворена вратата за завръщане, в случай че се появи нещо по-интересно.

Кикерезова напомни, че зад гърба си има дългогодишен опит като водеща и интервюиращ.

"Да водиш разговор, да го насочваш, да задаваш въпроси в ефир, без да разгневиш госта – това са умения, които се учат с години. Имало е гости, които са си тръгвали от студиото ми, но съм се научила да се справям и с най-екстремните ситуации", добави още тя, но бе категорична.

А най-категорична бе по отношение на самата роля на синоптик в телевизията.

"Да чета просто едно аутокю не ми беше интересно. Никога не ми е било самоцел да съм известна или просто да съм на екран", призна Ева, подчертавайки: "Ние не сме синоптици. Това е сериозна наука и дълъг процес на обучение. Ние сме по-скоро копирайтъри – хората, които превеждат сложната информация на по-разбираем език".

