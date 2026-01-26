Цветанка Ризова с нов ход след скандалния разговор с Паси

Водещата на „Лице в лице“ Цветанка Ризова започна днешното издание на предаването с емоционално обръщение към колегите и ръководството на медията след скандала със Соломон Паси. „Благодаря на всички, които ме подкрепиха. Направихте го навреме с усет към ситуацията. Благодаря от сърце“, каза Ризова в ефир.

Думите ѝ са реакция на публичната подкрепа от страна на бТВ след напрегнатото интервю с бившия външен министър, което предизвика остра обществена реакция. По време на разговора Паси неколкократно остро прекъсна водещата, заплаши да напусне студиото, ако му бъдат задавани въпроси, а в началото на интервюто с леден тон заяви, че му липсвала журналистката Мария Цънцарова.

Поведението на Паси в ефир предизвика изненада и възмущение не само сред зрителите, но и в близкия му кръг. Съпругата му публично изрази недоволството си в личния си профил във Фейсбук, като определи поведението към Ризова като грозни провокации, които водещата е била принудена да изтърпи.

Няколко часа по-късно Соломон Паси публикува извинение, в което направи опит да обясни реакцията си. „Съжалявам, ако неволно съм засегнал утвърдената ТВ водеща Цветанка Ризова. Тя съвсем невинно надцени скромния ми капацитет да отговарям едновременно на няколко въпроса“, написа той и добави, че „свещената свобода на словото се простира едновременно върху журналиста и неговия събеседник“.

Случаят предизвика широк дебат за границите на уважението в телевизионния ефир и за отношението към журналистите по време на интервюта на живо, като реакциите в социалните мрежи продължават и след излъчването на предаването.

