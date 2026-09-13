Соломон Паси предлага отделяне на Андора от Сан Марино за асоцииране с ЕС
Според него би било жалко, ако дълъг международен арбитраж за разрешаване на спора с българския инвеститор, причини репутационни и финансови щети на С...
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Според него би било жалко, ако дълъг международен арбитраж за разрешаване на спора с българския инвеститор, причини репутационни и финансови щети на С...
Соломон Паси се извини след бурната реакция в „Лице в лице“
Паси използва личния си фейсбук профил, за да отправи извинението си
Паси демонстрира грубо отношение, обяви телевизията
Какво написа Гергана Паси в социалните мрежи
Каза кой е виновен за верижната катастрофа
Нека да имаме проблемите на американците, каза политикът
Бившият министър разказа любопитни подробности
Комбинацията между Тръмп и Путин, може да се обобщи чрез думата "Тръмпинизъм"
Обеща да да покани членове на американския конгрес да посетят България
Нарече Зеленски украинският Левски. Лавина от гняв
И коментира защо НАТО се разширява
Какво каза един от ръководителите на Контактната група
Започнаха разговорите на двамата медиатори от ГЕРБ-СДС с ДПС
След края на срещите двамата ще съберат всички предложения в декларация
"Български възход" ще работи за повече сигурност, справедливост, солидарност,
Разкриха с какъв държавник е преговарял
Росен Плевнелиев и Соломон Паси на срещи в парламента
В началото на следващата седмица се очаква да бъдат обявени стратегическите приоритети
Ще успее ли ГЕРБ да формира мнозинство