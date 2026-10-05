Журналистка разкри последния разговор на Илиян Филипов

По думите на Канна Рачева по БТВ множество камери са проследили движението на участниците в часовете преди убийството.

„Картината се подрежда така – движат се автомобили, единият паркира, човек слиза и влиза. Половин час след това паркира втора кола. Вижда се мъж с маска и пистолет, който се движи най-спокойно по стълбите от петия етаж надолу в жилищната сграда, в която живее основната свидетелка“, каза Рачева.

Жената се е прибирала с 9-годишното си дете, когато срещнала маскирания мъж.

„Те виждат мъж с маска и пистолет в ръка, който слиза мълчаливо покрай тях по стълбите. Жената забелязва и че асансьорът е блокиран на петия етаж, където живее“, разказа журналистът.

По думите на Рачева основната свидетелка е била в близки отношения с Илиян Филипов, като двамата са били заедно по-рано същата вечер – поне до 23:00 часа.

Свидетелката е разговаряла по телефона с Илиян Филипов. „Той ѝ казва: „Стой там. Това явно е за мен или е обир“. Тя стои там и изчаква. Това са може би 10–15 минути, в които никой от двамата не се обажда на 112. Връзката между тях не прекъсва“, посочи Рачева.

Когато Филипов пристигнал пред сградата, разговорът между двамата продължавал.

„Когато той идва на адреса, казва: „Излез на площадката на етажа и включи осветлението“. Тя излиза и включва стълбищното осветление, за да може той да види и да се качи до петия етаж. Тогава чува изстрела. Връща се, взима нож за собствена сигурност и слиза до партера, където вече няма никого“, обясни тя.

Рачева коментира и автомобила на сестрата на обвиняемия Славчо Мегеров, който е засечен в района.

„Той се е движил с този автомобил според събраните дотук доказателства. Най-важното е, че са иззети дактилоскопни следи. Следите по волана и в колата доказват, че той е бил вътре в автомобила“, каза тя.

По думите ѝ ключови за разследването ще бъдат назначените експертизи.

„Искрено пожелавам да се справят и до 13 октомври – до Апелативния съд, всички експертизи да излязат. Защото без експертизите и без оръжието фактите са си факти, но те трябва да бъдат подплатени с доказателства“, подчерта Рачева.