Софийският окръжен съд остави за постоянно в ареста 26-годишния граничен полицай Емил Георгиев, обвинен за катастрофата в Драгоман, при която загина 18-годишната Милена Мирчева. Според магистратите събраните до момента доказателства дават основание да се предполага, че мъжът е причинил смъртта на младата жена по непредпазливост.

Сред основните мотиви за решението са резултатите от изследванията за употреба на алкохол. Кръвната проба на обвиняемия е отчела 1,58 промила, а първоначалната проверка с дрегер - 1,63 промила. При изследването са установени и следи от тетрахидроканабинол (THC) – активното вещество в канабиса.

Съдът е взел предвид както съдебномедицинската експертиза, потвърждаваща употребата на алкохол, така и показанията на полицейските служители, извършили първоначалната проверка на Георгиев.

Магистратите приеха, че съществува реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление, но не установиха риск той да се укрие. В мотивите си съдът обърна внимание и на предишните нарушения на Закона за движението по пътищата.

Защитата му, представлявана от адвокат Христо Ботев, оспори тези доводи и поиска по-лека мярка за неотклонение. Адвокатът посочи, че все още не е изготвена автотехническата експертиза, която трябва да изясни механизма на катастрофата. Той заяви също, че няма основания да се предполага, че клиентът му ще се укрие.