Американският президент Доналд Тръмп обяви нов курс във външната политика на САЩ в началото на историческата тристранна среща с Владимир Путин и Си Цзинпин в китайския град Шънджън. Той заяви, че Вашингтон избира диалога вместо изолацията и че дори държавите със сериозни разногласия могат да постигнат важни резултати чрез преговори.

Тръмп изрази оптимизъм за възможно скорошно решение на войната в Украйна и потвърди, че ядреното разоръжаване е сред основните теми на срещата.

Китайският лидер също отправи послание за сътрудничество между трите световни сили.

„Избираме различен път“

„Като президенти на три от най-големите държави в света ние носим специална отговорност да поддържаме открит, уважителен и продуктивен диалог по въпроси, които засягат не само нашите народи, но и цялата планета“, заяви Тръмп при откриването на преговорите.

Американският президент се обърна топло към Си Цзинпин и Владимир Путин, като нарече руския лидер по малкото му име. Той подчерта, че досегашният подход на избягване на контакти между държави с противоположни позиции не е довел до решаване на проблемите.

„Твърде често лидерите в миналото избягваха да разговарят с държави, с които имаха разногласия. Ние смятаме обратното и сме убедени в това“, посочи Тръмп.

Той продължи с категорично послание за необходимостта от преки разговори дори между противници.

„Никога не е бил решен нито един проблем, като се отказваш да разговаряш с лидери, с които имаш разногласия. Никога не е бил постигнат мир чрез отказ от възможностите за общуване и разговори. Ние избираме различен път“, заяви американският президент.

Тръмп заговори за край на войната в Украйна

Особено внимание Тръмп отдели на възможността за прекратяване на войната в Украйна. Той изрази надежда, че Москва и Киев могат да се приближат към споразумение, въпреки продължаващите различия между страните.

„Мисля, че нещата се развиват. Смятам, че той (Путин), а надявам се и другата страна, биха искали да видят края на тази война“, каза Тръмп.

Преди тристранната среща американският президент проведе отделен разговор с Путин, продължил около 40 минути. Според дипломатическия съветник на Кремъл Юрий Ушаков основната тема е била именно Украйна. След срещата Ушаков съобщи, че руският президент я е напуснал „в отлично настроение“, но не са били обявени конкретни договорености.

Тръмп потвърди също, че тримата лидери ще обсъдят ядреното разоръжаване. Той призна, че убеждаването на държавите да се откажат от съществуващите си арсенали ще бъде изключително трудно.

„Веднъж щом притежаваш ядрени оръжия, е много трудно вече да не ги притежаваш. Така е устроен животът“, заяви американският президент.

Темата придоби особено значение след изтичането през февруари 2026 г. на последния договор за ограничаване на стратегическите ядрени арсенали между САЩ и Русия. Вашингтон настоява бъдещи договорености да включват и Китай, който досега се противопоставя на подобен тристранен формат за контрол върху въоръженията.

Си Цзинпин призова за общи действия

Китайският президент Си Цзинпин също отправи послание за сътрудничество в началото на разговорите. Той постави акцент върху отговорността на трите държави за международната сигурност и стабилност.

„Китай, Русия и Съединените щати трябва да дадат пример за сътрудничество при посрещането на глобалните предизвикателства, съвместно да поддържат световния мир и стабилност и да допринасят повече за напредъка на човечеството“, заяви Си Цзинпин.

Тристранната среща се провежда в рамките на форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество в Шънджън. Тя е първата официална среща в подобен формат между Тръмп, Путин и Си, като китайският президент председателства разговорите.

Още преди началото на закритата част Тръмп заяви, че въпреки предпазливите очаквания за голям дипломатически пробив е възможно да бъдат постигнати резултати.

„Нека видим дали можем да постигнем нещо“, каза американският президент, след което журналистите бяха помолени да напуснат залата и преговорите продължиха при закрити врати.